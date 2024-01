Vídeo: Casal de dentistas teria mandado matar empresária para não pagar R$ 10 mil

Criminosos invadiram loja de Laísa Andrade em Juazeiro do Norte e a atingiram com golpes de faca. Ela está hospitalizada.

Um dentista e uma administradora de clínica são procurados pela Polícia Civil suspeitos de mandar matar a empresária Laísa Andrade, de 26 anos, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Em 12 de janeiro, criminosos foram até a loja onde Laísa trabalha e a atingiram com golpes de faca. Ela segue hospitalizada. Vídeo no final da reportagem

Francisco Jonhnatan Alves e Silva e a esposa dele, Savana Oliveira, deviam R$ 10 mil à Laísa, ganho em uma causa trabalhista. A dívida é a principal hipótese para a motivação do crime. Eles são suspeitos de pagar dois homens, ambos presos, para matar a ex-funcionária deles.

Os dois homens suspeitos de esfaquear a dona de uma loja de roupas foram presos no sábado (13) e domingo (14). Outro homem também foi preso por suspeita de envolvimento no crime e foi solto após audiência de custódia.

O primeiro suspeito preso foi Marcelo Barbosa de Almeida, conhecido como ‘Marcelo Tattoo’. Ele mora em Caririaçu, cidade que fica a 27 quilômetros de distância do município onde ocorreu a tentativa de homicídio. Marcelo foi preso por volta das 19 horas do sábado.

Cerca de uma hora mais tarde, foi preso outro homem suspeito de ter envolvimento com o crime. Conhecido como ‘Alemão’, o homem é apontado como o intermediador do contato de Marcelo e possíveis mandantes do crime.

Segundo apuração da TV Verdes Mares, o ‘Alemão’ é permissionário de um box no Centro de Apoio aos Romeiros, em Juazeiro do Norte. Ele já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas.

‘Alemão’ não era um dos que foram flagrados pela câmera de segurança do estabelecimento na hora do ataque. O terceiro homem a ser detido foi preso na tarde do domingo: José Pedro das Chagas Pinto de Sousa, que aparece no vídeo cometendo o crime com Marcelo. O suspeito também mora na cidade de Caririaçu.

Ainda no sábado, a polícia havia encontrado, na residência de Marcelo, duas facas, um capacete, um boné, além da motocicleta usada pelos suspeitos.

A vítima move uma ação trabalhista contra um antigo empregador, em um processo que deve ter uma primeira audiência no mês de março. No momento, a defesa prefere não comentar se há uma relação direta entre esta situação e a tentativa de homicídio contra a empresária.

À TV Verdes Mares, o irmão da vítima afirmou que a família está surpresa com a tentativa de homicídio e que a vítima nunca relatou sofrer nenhum tipo de ameaça.

A família também lamentou o resultado da audiência de custódia que liberou o homem apontado como o intermediador entre os mandantes e os executores do crime. “Não tenho revolta, não tenho raiva deles, por incrível que pareça. Eu só espero que minha irmã se recupere”, afirmou o irmão dela.

Casal de dentistas teria mandado matar empresária para não pagar R$ 10 mil.

Leia mais:https://t.co/bL3RXzv7rG pic.twitter.com/48VDllTZka — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 17, 2024

Fonte: G5news e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/10:58:16

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...