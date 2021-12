Homem explode o próprio carro após descobrir valor do conserto

Foto: Reprodução – O dono de um carro Tesla, a linha de automóveis elétricos de Elon Musk, achou uma alternativa bem inusitada para se livrar de uma caríssima conta de oficina. O finlandês Tuomas Katainen relata que teve bons momentos com o veículo no início, mas, depois, foi só dor de cabeça.

“O carro ficou cerca de um mês na oficina da Tesla”, contou Katainen em um vídeo postado no YouTube. A surpresa veio quando ele descobriu um problema na célula da bateria de seu Tesla, que precisaria ser inteiramente substituída. Para resolver, Katainen teria que desembolsar R$ 145.124 e ainda precisaria de uma autorização da empresa para realizar a troca.

Impaciente, o finlandês decidiu então… explodir o carro! Isso mesmo. E ele ainda gravou tudo e postou na internet, claro. Com ajuda de quem entende de explosões, tudo foi preparado em um campo aberto e filmado a uma distância segura.

Mais de 30 quilos de dinamites, grudados na lateral do carro, foram utilizados e deram conta do recado. Mal dá para ver detalhes da explosão de tão potente que foi. No final, o dono do carro não pareceu nada arrependido. “Nunca me diverti tanto com meu Tesla”, brincou.

