Homem foragido há nove anos é capturado pela PM no bairro Vitória Régia, em Santarém (PA)

Identificado como Maurício Pereira Pontes — Foto: Kamila Andrade/g1

Identificado como Maurício Pereira Pontes, ele possuía dois mandados de prisão em aberto, sendo um por tráfico de drogas e outro, expedido em janeiro de 2024, por homicídio duplamente qualificado.

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem foragido do sistema penitenciário há nove anos em Santarém, no oeste do Pará. Identificado como Maurício Pereira Pontes, ele possuía dois mandados de prisão em aberto, sendo um por tráfico de drogas e outro, expedido em janeiro de 2024, por homicídio duplamente qualificado.

De acordo com o tenente Alciomar da Silva, as equipes da Polícia Militar receberam uma denúncia anônima apontando que o suspeito estaria escondido no bairro Vitória Régia. Inicialmente, a denúncia fornecia apenas o primeiro nome do foragido. “As nossas guarnições fizeram o levantamento necessário, conseguimos identificar o nome completo e constatamos os mandados de prisão em aberto”, afirmou o tenente.

Maurício era considerado um indivíduo de alta periculosidade, com histórico de fugas bem-sucedidas em outras tentativas de recaptura. Segundo informações das autoridades, ele já havia escapado de operações semelhantes em anos anteriores.

“A operação contou com a participação de várias guarnições, incluindo equipes de motocicletas e viaturas diárias. Utilizamos a técnica do elemento surpresa para evitar qualquer reação por parte do foragido. Felizmente, tivemos êxito na abordagem sem que ele tivesse tempo de reagir”, destacou o tenente Alciomar.

Nossas guarnições são treinadas ao longo da carreira para situações como esta. A abordagem foi planejada para evitar riscos, garantindo tanto a integridade do indivíduo quanto a dos policiais”, explicou o tenente.

O foragido já havia sido condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas, crime cometido em Belterra, e a 14 anos por homicídio duplamente qualificado. Ao todo, as penas somam 20 anos de reclusão.

