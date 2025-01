Policiamento Ambiental realiza operação e flagra serraria ilegal no Ramal do Rio Moju, no Pará

Serraria ilegal é fechada pela Polícia Ambiental — Foto: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a PM, a equipe foi até o local indicado após uma denúncia.

Na quarta-feira (8), a 1ª Companhia de Polícia Ambiental (1ª Cipamb) realizou uma operação que resultou na descoberta de uma serraria clandestina no ramal do rio Moju, em Mojuí do Campos, no oeste do Pará.

De acordo com a PM, a equipe foi até o local indicado após uma denúncia. Ao chegar, foi constatado a prática de exploração ilegal de madeira. Ao avistar a viatura, dois suspeitos fugiram em direção à mata, impossibilitando as detenções.

No local, foram encontrados os seguintes itens:

•Uma serra tipo Imduspan;

•Carotes de combustível;

•Cerca de 15 metros cúbicos de madeira serrada;

•Três munições de calibre .38;

•Uma munição de calibre 9 mm.

Devido à dificuldade de acesso e à distância, a guarnição optou por inutilizar a madeira, cortando para evitar o reaproveitamento. A serra utilizada na atividade ilegal foi lacrada, garantindo que não seja utilizada novamente para práticas criminosas.

O ponto geográfico do local foi registrado e será repassado à Secretaria de Meio Ambiente (Sema) para as providências cabíveis.

Fonte: g1 Santantarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/12:37:40

