Homem incendeia casa na tentativa de tirar a própria vida em Marabá | PA

Foto: Reprodução | De acordo com o relato das autoridades, o homem, que apresentava sinais de crise psicológica, ateou fogo na residência enquanto estava dentro do imóvel.

Na tarde de quinta-feira (21/11), um homem foi resgatado após incendiar a própria residência na Folha 12, em Marabá, em um ato extremo de tentativa de suicídio. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para conter o incêndio e prestar socorro. O nome da vítima não será divulgado para preservar sua imagem e integridade.

De acordo com o relato das autoridades, o homem, que apresentava sinais de crise psicológica, ateou fogo na residência enquanto estava dentro do imóvel. A Polícia Militar conseguiu retirá-lo com segurança e, com o apoio de populares, iniciou esforços para conter as chamas até a chegada do 5° Grupamento Bombeiro Militar (5° GBM), responsável pela região. O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, evitando que ele se propagasse para as casas vizinhas, onde moram idosos e crianças.

Após o resgate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou os primeiros atendimentos à vítima e aos policiais envolvidos, encaminhando-os ao Hospital Municipal de Marabá (HMM), para avaliação médica.

Apesar do susto, não houve registro de ferimentos graves, e o caso será acompanhado pelas autoridades competentes.

Depressão e busca por ajuda

A depressão é uma doença séria e pode levar a atos extremos em momentos de desespero. É importante lembrar que existem formas de buscar ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br, com suporte emocional 24 horas por dia. Procurar profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, é fundamental para lidar com situações de crise. Cuidar da saúde mental é um passo importante para preservar vidas.

