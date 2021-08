Homem é preso suspeito de estuprar companheira do amigo em Parauapebas (PA)

Samuel ainda fugiu para a zona rural, mas foi capturado pela polícia | Foto:Divulgação

O suspeito teria se aproveitado da ausência do marido da vítima para invadir o quarto do casal e cometer o crime

Um caso de tentativa de estupro e porte ilegal de arma de fogo foi registrado pelas autoridades na madrugada de segunda-feira (9), em Parauapebas, sudeste paraense. O crime gerou revolta, e um homem acabou preso em flagrante.

De acordo com a Policia Militar, Samuel Nascimento de Menezes é acusado de invadir a residência de um amigo, localizada na Vila Alto Bonito, zona rural do município, e estuprar a esposa do homem. A vítima é uma adolescente de 17 anos.

Para os policiais militares, o marido da vítima relatou que ele e sua companheira estavam em um bar quando ela decidiu ir para casa dormi. Ele permaneceu no local. Ao chegar no imóvel, o companheiro decidiu dormir na sala, enquanto ela dormia no quarto.

Neste momento, Samuel teria entrado na residência do casal e se deitado com a jovem, mas logo ela percebeu que se tratava do amigo do seu marido. E, nesse momento gritou pedindo socorro. Samuel fugiu correndo da casa do casal.

Uma guarnição policial chegou ao local, e o companheiro da vítima informou que o estuprador estava escondido em uma propriedade rural. Quando os PMs chegaram ao local, Samuel ainda tentou fugir, mas logo foi capturado pelos policiais.

Com o suspeito, foi apreendida uma espingarda calibre 36 sem registro, configurando crime de porte ilegal de arma. O acusado foi encaminhado para a delegacia onde ficou a disposição da justiça.

Com informações Correio de Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...