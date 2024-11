Ex-deputado Wandenkolk Gonçalves é nomeado secretário adjunto de Desenvolvimento Agropecuário do Pará

Foto: Reprodução | Wandenkolk, que já exerceu os cargos de deputado federal e secretário regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, passa a integrar a Sedap, responsável por políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário e pesqueiro no estado.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), nomeou Wandenkolk Pasteur Gonçalves para o cargo de secretário-adjunto na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap). A nomeação foi oficializada nesta terça-feira (21) e publicada pelo Palácio do Governo.

Wandenkolk, que já exerceu os cargos de deputado federal e secretário regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, passa a integrar a Sedap, responsável por políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário e pesqueiro no estado. Com ampla experiência em gestão pública, ele assume o novo cargo como parte da estratégia de desenvolvimento econômico e produtivo do Pará.

Após a nomeação, Wandenkolk enviou uma mensagem de agradecimento em aplicativo de mensagens instantâneas, destacando sua gratidão ao governador e sua motivação para o novo desafio: “DE VOLTA PARA O FUTURO. Mais uma Missão! Um Novo Desafio! Só me resta Agradecer ao Governador Helder pela Confiança e ao Meu Deus, por tudo! ALEA IACTA EST! 🙏”

A Sedap desempenha papel estratégico no estado, e a nomeação reflete a continuidade de investimentos no setor, com foco na ampliação de resultados para o desenvolvimento sustentável do Pará.

