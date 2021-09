Homem internado com suspeita de ‘doença da urina preta’ morre em hospital de Santarém

Genivaldo Cardoso apresentou sintomas da Síndrome de Haff e morreu no Hospital Municipal de Santarém — Foto: Redes sociais/Divulgação

Mototaxista de 55 anos teria comido peixe e foi internado no Hospital Municipal. Órgãos de saúde foram comunicados para iniciar investigação.

Um homem de 55 anos que estava internado no Hospital Municipal de Santarém, no oeste do Pará, morreu na manhã desta terça-feira (7) com suspeita da Síndrome de Haff, conhecida como “doença da urina preta”.

O paciente, que trabalhava como mototaxista e foi identificado como Genivaldo Cardoso de Azevedo, deu entrada na unidade hospitalar com sintomas característicos da Síndrome Haff.

Segundo amigos de Genivaldo, ele teria comido peixe no fim de semana e horas depois começou a sentir os primeiros sintomas. No laudo médico foi atestada a morte como “infecção generalizada”.

O quadro clínico do paciente foi considerado delicado. Ele foi levado para o setor de estabilização, mas não resistiu e morreu.

Internações e piora rápida

O diretor-técnico do HSM informou que o paciente apresentou os primeiros sintomas e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h) no dia 5 de setembro. Genivaldo se queixava de dores musculares nas pernas semelhantes a cãimbras.

“Ele recebeu atendimento, melhorou o quadro e foi liberado. Mas, o paciente piorou, as dores musculares aumentaram. No decorrer do domingo, ele apresentou piora do caso e foi solicitada a transferência para o Pronto Socorro”, disse o diretor-técnico Vinicius Savino.

Genivaldo deu entrada na nova unidade hospitalar durante a madrugada de segunda-feira (6). “Os sintomas clínicos indicam que ele apresentou mialgia intensa [dor muscular] evoluindo para um processo que a gente chama de rabdomiólise, um processo que há sofrimento muscular, então o paciente apresenta um quadro de insuficiência urinária. Foi o que aconteceu com ele. A urina diminuiu e ele apresentou o escurecimento da urina”, explicou o médico.

Investigação epidemiológica

Conforme o Hospital Municipal de Santarém, por se tratar de um caso suspeito da Síndrome de Haff, os órgãos de Vigilância em Saúde foram acionados para seguir os protocolos técnicos.

A Vigilância Epidemiológica de Santarém confirmou que vai iniciar os protocolos de investigação e mapeamento na quarta-feira (8), com monitoramento e notificação dos familiares de Genivaldo. Esse trabalho vai ser orientado com base em nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

“Vamos investigar também os familiares. Se alguém apresentar os sintomas vamos orientar para que tenha um acompanhamento médico, porque são vários sintomas”, explicou a coordenadora do Vigilância Epidemiológica de Santarém, Andressa Campos.

Exames realizados tanto na UPA quanto no HMS serão encaminhados à Vigilância para serem analisados por equipe técnica.

Ainda segundo Andressa, outro caso suspeito já foi notificado pela Vigilância. O paciente deu entrada na UPA-24h após ingerir pescado. Ele recebeu atendimento médico e passou a ser monitorado, mas a suspeita da doença não foi confirmada.

O que é Síndrome de Haff?

A doença é causada pela ingestão de pescado contaminado por uma toxina capaz de causar necrose muscular, ou seja, a degradação dos músculos. Outros sintomas da doença são decorrentes desse quadro. A síndrome está associada ao consumo de peixes como arabaiana, conhecido como olho de boi, e badejo (veja vídeo acima).

A forma como o animal é contaminado pela toxina que provoca a doença, no entanto, não é consenso entre especialistas. Alguns infectologistas dizem que a toxina é gerada pelo mau acondicionamento do pescado, mas outros afirmam que a toxina vem de algas consumidas pelo animal.

