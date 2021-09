Dia da Independência, em Novo Progresso, foi marcado por grande manifestação em apoio ao Presidente da Republica Jair Bolsonaro

(Foto:Jornal Folha do Progresso) – Pecuaristas, garimpeiros, comerciantes e populares se reunirão no centro da cidade de Novo Progresso em apoio ao Presidente da Republica Jair Bolsonaro. As faixas pediam intervenção no STF.

“Uma comissão foi formada para organizar o ato, arrecadação superou o montante de R$50 mil”, que foi investido no movimento Bolsonarista em Novo Progresso.

Um ônibus foi doado para manifestantes irem até Brasília. A empresa “Tomaz Tur” organizou a viagem que levou os Bolsonarista Progressenses até o ato a favor do governo, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os manifestantes também levavam cartazes em defesa do voto impresso e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

A concentração foi em um trecho da BR-163, no perímetro urbano de Novo Progresso, os manifestantes pró Bolsonaro não impediram a passagem de veículos. Por volta das 15h30mn veículos, motos e caminhões seguiram pela rodovia BR 163 ,para concentração próximo a transportadora Batista distante 4 km da cidade, onde no final da tarde seguiram em carreata pelas ruas da cidade parando na avenida jamanxim onde um palco foi colocado com banda musical. Lideranças locais usaram do microfone e discursaram em favor ao presidente Bolsonaro, pedindo medidas urgentes para deixar o povo trabalhar em Novo Progresso e região.

