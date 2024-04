Homem invade casa da ex e coloca fogo na cama em que ela dormia com atual companheiro

(Foto: Polícia Civil/Divulgação)- Mulher conseguiu fugir pela janela, mas pedreiro de 55 anos teve 90% do corpo queimado. Caso aconteceu na Serra, Grande Vitória.

Um homem invadiu a casa da ex-namorada e colocou fogo onde ela dormia com o atual companheiro. A mulher conseguiu se salvar, mas o companheiro dela teve 90% do corpo queimado e foi hospitalizado em estado gravíssimo. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (15), na Serra, Grande Vitória.

A vítima é um pedreiro de 55 anos, que dormia no quarto com a mulher de 50 anos quando a casa foi invadida. Ela conseguiu sair pela janela, mas o homem não conseguiu fugir.

A dona de casa contou que o suspeito colocou fogo até na cama em que as duas netas, de 2 e 7 anos, costumam dormir. Mas, por sorte, elas não estavam no local na hora do incêndio.

A filha da vítima, Juliana Araújo, correu para tentar ajudar o pai.

“Ele arrombou a porta e jogou gasolina em cima dele e botou fogo. E eles ainda lutaram. Era por volta de 1h da manhã, eu estava dormindo com as crianças. Eu só escutei: ‘Me ajuda filha, pelo amor de Deus’. Aí quando eu corri e abri a porta, ele estava todo queimado”, contou Juliana.

A residência ficou com um rastro de destruição. O fogo chegou até o teto da residência e destruiu a poltrona, a televisão e o ventilador.

Histórico de agressões

Segundo a família, a mulher passou a depender de cuidados médicos depois de ser agredida pelo suspeito. Eles ficaram juntos por 5 meses em uma relação conturbada, com muitas brigas.

Em uma dessas brigas, em fevereiro deste ano, ele chegou a empurrar a mulher de uma escada. Por causa da queda, a dona de casa ficou oito dias em coma no hospital.

Parentes acreditam então que o ex-namorado teria invadido a casa e colocado fogo no pedreiro. O motivo da briga, segundo a mulher, é que o ex-namorado quer ficar com a casa onde ela mora.

“Ele é agressivo, ele batia em mim direto. Ele falou que se eu não saísse ele ia entrar aqui dentro e ia matar a família inteira, até as crianças. A intenção dele ontem era tirar a vida das crianças, porque as meninas dormem lá no quarto. Foi um sufoco, até abrir a janela já estava tudo queimado”, disse a mulher.

O suspeito fugiu depois de atear fogo na casa e no pedreiro, que foi socorrido por familiares e está internado em estado gravíssimo no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Segundo a Polícia Militar, o homem jogou um líquido inflamável na cama do casal, ateou fogo e fugiu.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Nenhum suspeito foi preso até a última atualização desta reportagem.

Fonte: FA Notícias Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/16:00:04

