Erika Januza faz charme ao posar de topless e fãs se derretem: “Uma pintura”

Erika Januza — Foto: reprodução/instagram

Atriz causou furor nas redes sociais.

Erika Januza não passou despercebida pelos seguidores em seu perfil do Instagram. É que a atriz surgiu de topless ao posar para fotos segurando um chapéu jeans. Nas imagens, ela aparece sorrindo enquanto posa para a câmera.

“Sim! Estou decidida a usar mais chapéus por aí! Por que a gente não tem esse hábito? Vocês usam?”, perguntou ela na legenda.

Os cliques causaram agitação nos seguidores, que deixaram mensagens carinhosas para ela. “Maravilhosa. Sempre lindíssima, deusa amada ❤ 👏🙌❤️❤️”, concluiu um deles. “Uma pintura ❤️”, postou uma outra. “Eu uso ❤️Você fica linda com qualquer look❤️”, respondeu a fã.

