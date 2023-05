Homem invade casa e assassina ex-companheira com 30 facadas no Pará

Sirene, polícia, giroflex, viatura — Foto: Heloise Hamada/g1

Crime ocorreu após fim de relacionamento. Vítima estava em casa com os três filhos quando foi assassinada.

Uma mulher de 41 anos foi assassinada com cerca de 30 facadas pelo ex-companheiro, na madrugada de segunda-feira (15), enquanto tomava banho na casa onde morava na vila Maracu, distrito de Curuçambaba, na zona rural de Cametá, nordeste paraense.

Familiares da vítima acionaram viatura da Polícia Militar que se deslocou até o local, confirmando a veracidade das informações recebidas. Durante a investigação foi repassado aos policiais que o criminoso não aceitava o fim do relacionamento.

No dia do crime, o corpo da mulher estava jogado no chão do banheiro com várias perfurações de arma branca. Os familiares relataram também à polícia que o suspeito invadiu a residência, onde a vítima estava com os três filhos.

Em nota, a Polícia Civil informou que, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Cametá, prendeu em flagrante o ex-companheiro da vítima pelo crime de feminicídio. Ele está à disposição do poder judiciário.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 17/05/2023/16:47:55 Com informações de g1 Pará — Belém.

