Homem invade casa e tenta matar prefeito de Tailândia, no Pará

(Foto:Reprodução) – Um homem invadiu a casa e tentou matar o prefeito de Tailândia, no nordeste paraense, Paulo Liberte Jasper (MDB), mais conhecido como “Macarrão”. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (17).

De acordo com os primeiros levantamentos, o criminoso invadiu a residência do prefeito. Ele estava armado com uma pistola 38, segundo a Polícia Civil. As informações são do DOL

Antônio Eli dos Santos, de 29 anos, natural de Concórdia do Pará, começou a rondar a residência do prefeito desde sábado (15), com a desculpa de pedir ajuda.

No domingo (16), Antônio Eli encaminhou diversos áudios, inclusive com ameaças, para o celular do gestor. Hoje pela manhã, o acusado voltou ao portão da residência, em um táxi.

Com o preso, a polícia encontrou além da arma e munições, R$ 500 em espécie e dois papelotes de cocaína.

Um inquérito foi aberto para descobrir se havia um mandante ou se Antônio Eli agiria sozinho.

Jornal Folha do Progresso em 18/01/2022/08:49:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...