PRF apreende cerca de 38 metros cúbicos de madeira transportada ilegalmente no Pará

PRF apreende cerca de 38 metros cúbicos de madeira ilegal em Santa Maria do Pará. — Foto: Reprodução / PRF

Apreensão foi durante fiscalização de um caminhão na rodovia BR-316, em Santa Maria.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta segunda-feira (17), que apreendeu cerca de 38 metros cúbicos de madeira sendo transportada de forma ilegal em Santa Maria do Pará, no nordeste do estado. As informações são do g1 Pará — Belém

A apreensão ocorreu na última sexta-feira (14) durante fiscalização de um caminhão no km 102 da rodovia BR-316.

Na abordagem, os agentes pediram ao condutor do veículo que apresentasse a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a documentação necessária para o transporte da madeira.

Segundo a PRF, após a apresentação dos documentos, foi verificado o volume da madeira serrada embarcada. Foram retiradas duas amostras da carga para checar se o que estava declarado estava de acordo.

Durante análise, foi identificada a presença de madeira copaíba, gênero não declarado na guia florestal, de acordo com a PRF.

A guia foi então considerada inválida e o motorista foi autuado por “transportar, adquirir, vender madeira sem licença válida”.

O condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, em seguida.

O veículo e a carga de foram levados pela PRF para a adoção das medidas cabíveis pelos órgãos ambientais competentes.

Jornal Folha do Progresso em 018/01/2022/08:59:22

