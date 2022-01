Projeto de educação e audiovisual seleciona estudantes de comunicação e artes

Inscrições vão até 31 de janeiro para todo o país

O projeto Idade Mídia está selecionando estudantes de cursos da área de comunicação e artes para participar do Laboratório de Mídias Aplicadas à Educação – LABME, que visa dar a oportunidade a interessados em investigar e debater sobre a relação entre mídias e educação e, ao mesmo tempo, produzir conteúdos audiovisuais. Para essa terceira temporada, as inscrições devem ser feitas até o dia 31 de janeiro, por meio do preenchimento de formulário disponível na página do projeto.

Podem se inscrever estudantes matriculados no ensino superior público ou particular nas áreas de Jornalismo, Rádio e TV, Audiovisual, Cinema, Produção Multimídia e áreas correlatas. Serão cinco vagas para todo o Brasil, sendo um graduando ou graduanda de cada região do país.

Durante as gravações do programa, os estudantes desenvolverão diversas atividades, em reuniões on-line, na pesquisa e estudo sobre os temas propostos para a terceira temporada, além de produzir conteúdos audiovisuais para os episódios.

A Idade Mídia aborda a relação entre mídias e educação em 9 episódios de 15 minutos cada com experiências e práticas inovadoras de todo o Brasil. A terceira temporada será transmitida no segundo semestre desse ano.

Os candidatos aprovados serão contratados como estagiários via universidade e receberão a ajuda de custo de R$ 1.200, sendo R$ 400 por mês durante os três meses que estarão vinculados ao programa. Serão 60 horas de atividades didáticas, de pesquisa e desenvolvimento, no período de fevereiro a abril de 2022. Os interessados precisam ter disponibilidade para todos os encontros, que serão realizados via Zoom, e realizar exercícios e experimentos fora dos encontros.

Além da análise das respostas ao questionário e do potencial do portfólio, serão levados em conta os princípios de pluralidade étnico-racial, de gênero, distribuição regional e a composição do grupo. Informações e dúvidas podem ser tiradas através do labme.idademidia@gmail.com ou da leitura do edital completo.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Jornal Folha do Progresso em 17/01/2022/17:32:52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...