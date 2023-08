Homem invade escola no MT, atira e dois menores ficam feridos

A Polícia Civil informou, há pouco, que um homem invadiu a escola estadual Assembleia de Deus, ontem à noite, por volta de 20h, em Barra do Bugres (170 km ao Médio Norte de Cuiabá) e atirou em um estudante, de 15 anos, que foi encaminhado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde foi medicado e teve alta.

A polícia confirma que outro adolescente, de 17 anos, também foi atingido pelos disparos, acabou sendo socorrido e seu “quadro clínico é estável”.

O autor da tentativa de assassinato pulou o muro dos fundos e, quando localizou o adolescente, de 15 anos, começou a atirar. Os tiros acabaram atingindo o outro estudante. Em seguida, fugiu pulando o muro. Foram apreendidas munições deflagradas de pistola calibre 9 mm e também algumas munições intactas, do mesmo calibre.

A Polícia Civil está investigando para esclarecer o crime, localizar e prender o envolvido. Não foi informado se, nas proximidades, haveria câmeras de segurança que possam auxiliar os policiais a identificarem o autor dos disparos.

Em nota, a secretaria estadual de Educação informa que “segundo investigações preliminares da Polícia Judiciária Civil, não se tratou de ataque à escola, mas de um possível acerto de contas entre o invasor e um estudante”.

A secretaria informa também que “os dois estudantes atingidos pelo disparo da arma de fogo receberam atendimento médico e passam bem”.

O incidente na escola estadual Assembleia de Deus é acompanhado pela Diretoria Regional de Educação do polo Tangará da Serra que “agiu imediatamente e já deu início ao acolhimento dos profissionais da Educação e vai continuar à disposição da comunidade estudantil com psicólogos e assistentes sociais até segunda-feira (28), quando as aulas serão retomadas normalmente. A direção da escola registrou boletim de ocorrências na Polícia Judiciária Civil e solicitou apoio da Polícia Militar para que intensifique as rondas nas imediações da unidade até que o caso seja esclarecido”.

