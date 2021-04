Corpo de jovem desaparecida é encontrado esquartejado dentro de uma mala

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do portal BHAZ

O suspeito contou aos policiais que após buscar Cíntia, teria ido comprar bebida alcoólica e a moça teria feito uso de drogas ilícitas no local do crime. Na sequência, sofreu os efeitos dos entorpecentes em um dos quartos e teve convulsões. O homem disse aos policiais que tentou ajudá-la, mas a jovem veio a óbito.

De acordo com a PM, os agentes procuraram aos arreadores e encontraram o suspeito em um bar jogando sinuca. No momento da abordagem, o homem não hesitou e confessou o crime brutal.

A Polícia Militar conseguiu localizar o corpo da moça após um odor forte chamar a atenção de populares do bairro Douradinha. Os agentes entraram no local e em um dos cômodos da residência, que estava vazia, os restos mortais da jovem foram achados, em sacos plásticos dentro de uma mala.

(Foto:Reprodução / Redes Sociais) – O acusado de cometer o crime brutal não explicou as motivações do assassinato

