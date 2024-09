Armas apreendidas com jagunços do garimpo no MT. Polícia Rodoviária Federal (PRF)(Foto:Reprodução)

FORÇA DA LEI: PRF mata 5 jagunços do garimpo em ação do Ibama no MT

Capangas enfrentaram federais e agentes ambientais dentro da Terra Indígena Sararé. Eles tinham fuzil, submetralhadora e escopeta, mas acabaram mortos

Agentes da Polícia Rodoviária Federal mataram cinco jagunços fortemente armados que davam segurança a um garimpo ilegal instalado dentro da Terra Indígena Sararé, no município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. O confronto ocorreu neste sábado (28) durante uma operação do Ibama.

Na segunda-feira (23), quatro pessoas morreram numa chacina dentro do garimpo ilegal. O crime teria sido motivado por uma desavença entre as vítimas e os autores, uma vez que todos exploravam o local. Segundo investigações da Polícia Federal, os envolvidos teriam ligação com o crime organizado.

Na ação desta tarde, a PRF entrou com os servidores do Ibama para fiscalizar as denúncias sobre a atividade ilegal na região. Numa reação audaciosa, os homens armados com um fuzil, uma submetralhadora, uma escope, um revólver e uma pistola automática resolveram enfrentar os policiais, que revidaram e mataram todos. Armas e munições foram apreendidas.

Os policiais e agentes do Ibama destruíram, colocando fogo, 30 escavadeiras, 22 caminhonetes, dois caminhões, uma pá-carregadeira, seis motocicletas e 25 acampamentos. Havia também cinco mil litros de combustível, motores de vários tipos e equipamentos para a atividade de garimpo. Os corpos dos jagunços foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Pontes e Lacerda.

