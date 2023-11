Homem leva amante para a missa, é pego no flagra por cunhado e apanha da esposa; polícia foi chamada – Vídeo

Homem leva amante para a missa, em MG, é pego no flagra por cunhado e apanha da esposa; polícia foi chamada –

Fiel mesmo somente a Deus… Um homem foi flagrado pela esposa e pelo cunhado assistindo à missa — coladinho de sua amante. O caso, que aconteceu neste domingo (13), em Barbacena, no interior de Minas Gerais, chamou a atenção da web e logo viralizou. O infiel não só levou uma bronca do cunhado, como apanhou da esposa e até a polícia precisou ser chamada.

Nos vídeos que estão rodando as redes sociais, o homem (usando uma camisa laranja) é visto abraçado à “outra” enquanto presta atenção no altar. É então que ele é surpreendido pelo cunhado: “Que papelão! Com a amante dentro de uma igreja? Minha irmã tá esperando lá fora. Um homem desse tamanho”.

O homem, então, se encaminha para fora da igreja e é recebido aos gritos pela esposa traída, que também dispara alguns tapas no corpo do marido. “Cachorro! Safado! Chama essa p*ranha!”, xinga a mulher. A amante, porém, não se move e continua sentada no banco da igreja, enquanto os músicos e o padre seguem a cerimônia normalmente. Mais tarde, a guarda municipal precisou ser chamada para apartar o barraco.

Segundo testemunhas, o casal estava junto há mais de dez anos e tem um filho bebê. A amante, por sua vez, teria declarado não saber sobre o relacionamento do namorado. Os dois já tinham sido vistos em público em outras ocasiões. Até o momento, nenhum dos envolvidos se pronunciou.

