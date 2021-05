Pará mantém bandeiramento e reforça proteção em municípios de fronteira com Maranhão

(Foto:Reprodução) – Após análise dos dados apresentados pelo Comitê Técnico e Científico, o governador Helder Barbalho informou, na quinta-feira (27), por meio das suas redes sociais, que vai manter o bandeiramento atual das regiões de saúde do Estado.

Portanto, seguem na coloração laranja, de risco médio, as regiões do Araguaia e de Carajás, enquanto que as demais permanecem em bandeira amarela.

“Estamos avaliando o cenário epidemiológico que demonstra, de acordo com os estudos com o uso da inteligência artificial que projeta, seja infecção, seja demanda por leitos no Estado, de que é muito importante a atenção neste momento. Nós temos a redução dos casos, mas ainda no nível muito alto e, como nós temos visto em outros estados da federação o repique, o início de um novo tensionamento sobre o sistema, temos que estar atentos aqui para avaliar diariamente cada região e, acima de tudo, ter uma postura conservadora neste momento. E, por esta razão, vamos manter o bandeiramento nos níveis da semana passada”, disse o chefe do Executivo.

Ainda de acordo com o governador do Estado, no momento do anúncio, a ocupação de leitos clínicos no Pará era de 48,2%, enquanto que o índice nos leitos de UTI estava em 73,6%.

Medidas de prevenção – Helder Barbalho reforçou, também, que deu negativo o resultado do sequenciamento genético, realizado pelo Instituto Evandro Chagas nas amostras de dois pacientes do município de Primavera, nordeste paraense, que testaram positivo para Covid-19, excluindo qualquer possibilidade de vínculo com a variante indiana, registrada no Estado do Maranhão.

“Portanto, aqueles casos, que estavam sob suspeita de variante indiana no Pará, foram negativados o que, ao tempo em que comemoramos, nós também temos o alerta de continuar atentos. Por isso, estamos tomando medidas sanitárias importantes”, disse o governador.

Dentre elas, continua suspenso o serviço de transporte de passageiros realizado pela empresa Vale, através do Trem da Estrada de Ferro Carajás, até que a situação epidemiológica permita e autorize a retomada das viagens. Isto porque, diariamente, o trem transporta pessoas vindas do Maranhão para as cidades de Marabá e de Parauapebas, ambas no sudeste paraense.

Além disto, estão sendo montadas barreiras sanitárias nos municípios de Cachoeira do Piriá, Viseu e Dom Eliseu, no nordeste do Estado, assim como também na cidade de Abel Figueiredo, na região sudeste.

“Estamos montando barreiras sanitárias nas cidades que fazem fronteira com o Maranhão. Portanto, nestes municípios que fazem fronteira direta, seja por rio, seja por estrada. Estarão, Estado e Município, atuando na verificação, através de testes de aferição e de verificação viral, medição de temperatura e avaliação se as pessoas estão com sintomas. A partir daí, identificou alguém com sintoma, imediatamente tomar as devidas providências. Peço a você: se cuide, use máscara, higienize as mãos. Vamos continuar cuidando, continuar atento e todo mundo unido, junto para vencer o coronavírus”, finalizou o chefe de Estado.

