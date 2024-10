Homem mantém família em cárcere privado, mata o pai, um PM e deixa 10 feridos no RS; polícia negocia rendição

Polícia faz cerco policial contra homem que matou duas pessoas e feriu outras 10 em Novo Hamburgo — Foto: RBS TV/Reprodução

Polícia foi até a casa da família, em Novo Hamburgo, na noite desta terça-feira (22) após uma denúncia contra o suspeito, que estaria mantendo os pais em cárcere privado, e reagiu à chegada com tiros; ele segue dentro do imóvel e os agentes tentam negociar a rendição.

Um homem de 45 anos fez a própria família refém em casa, e matou o pai e um policial militar a tiros em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (22). Outras 10 pessoas, entre policiais e familiares, ficaram feridos e foram levados para um hospital (veja, abaixo, quem eram e qual é os estados de saúde deles).

No início da manhã desta quarta-feira (23), a Brigada Militar (BM), a polícia militar gaúcha, negociava a rendição do atirador ainda dentro da casa, no bairro Ouro Branco.

A polícia diz que foi até a casa onde a família estava após receber denúncia de que os pais do atirador eram mantidos em cárcere privado. Assim que o criminoso viu os agentes, atirou contra eles e contra os familiares. Dois drones dos militares também foram abatidos pelo homem, segundo a BM.

Além do pai do criminoso, estavam no imóvel a mãe, o irmão e a cunhada dele. Todos foram atingidos pelos disparos após a chegada dos policiais.

Os dois mortos foram identificados como Eugênio Crippa, de 74 anos, pai do atirador, e o policial militar Everton Kirsch Júnior, de 31 anos. Os outros feridos são seis policiais e um guarda municipal e civis.

Como tudo começou

O crime aconteceu em uma casa na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco. A BM faz cerco contra o suspeito, que, até a manhã desta quarta, estava dentro do imóvel onde começou o tiroteio.

“A todo momento, tentamos negociar com ele, conversar com ele, tentamos contato telefônico através dos números que a gente conseguiu, ele não responde a nenhum contato que estamos tentando fazer com ele. A única forma de resposta é através de disparos”, diz o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo.

Conforme a polícia, o homem estaria mantendo os pais em cárcere privado. Logo que viu os policiais, na parte da frente do imóvel, ele atirou com uma arma de fogo contra eles. Além dos agentes, uma pessoa que estava na rua foram feridas.

“De forma inesperada e totalmente agressiva, ele aparece e começa a atirar em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência. Ele efetuou disparos contra os próprios pais dele e contra a guarnição que estava ali atendendo a ocorrência”, detalha Famoso.

Quem era o policial morto

De acordo com a BM, Everton Kirsch Júnior estava na corporação desde 2018. Recentemente, se tornou pai. Ele deixa o filho, que tem 45 dias, e a esposa.

Quem são os feridos

Os 10 feridos foram encaminhados para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. São eles:

Cleris Crippa, 70 anos, mãe do atirador – estado grave após ser baleada três vezes

Priscilla Martins, 41 anos, cunhada – estado grave após ser baleada uma vez

Everton Crippa, 49 anos, irmão – sem informações sobre o estado de saúde

Rodrigo Weber Voltz, 31 anos, PM – em cirurgia após ser baleado três vezes



João Paulo Farias Oliveira, 26 anos, PM – em cirurgia após ser baleado uma vez

Joseane Muller, 38 anos, PM – estado estável após ser baleada uma vez

Eduardo de Brida Geiger, 32 anos, PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão

Leonardo Valadão Alves, 26 anos, PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão

Felipe Costa Santos Rocha, PM – liberado após ser baleado de raspão

Volmir de Souza – aguarda cirurgia após ser baleado uma vez

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/07:54:50

