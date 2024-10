Nova ponte de Santarém terá investimentos de R$ 186 milhões

Foto: Divulgação | Contrato assinado entre Ministério das Cidades e Governo do Pará, garante a construção da nova ponte em Santarém, oeste paraense, que vai beneficiar mais de 100 mil pessoas.

Após anos de reivindicações, os moradores de Santarém, município do oeste do Pará, podem comemorar a construção da nova ponte sobre o rio Mapiri, que liga os bairros Mapiri e Maracanã, na cidade.

O contrato para a execução da obra foi assinado nesta terça-feira (22) entre o ministro das Cidades, Jader Filho, e o governador do Estado, Helder Barbalho. A obra representa um investimento no valor de R$ 186 milhões e será executada por meio do novo PAC.

A ponte terá 700 metros e substituirá a atual, de madeira, e permitirá a implantação de um corredor de ônibus com 6 km, considerando todas as faixas exclusivas. A obra vai permitir o redesenho das linhas, garantindo o acesso da população ao transporte público que, atualmente, precisa andar mais de um quilômetro para conseguir usar os ônibus.

“Vamos fazer um corredor modal, que vai ligar do aeroporto ao porto fazendo uma conexão importante no trânsito. É o PAC voltando para gerar emprego, renda e trazer infraestrutura para as cidades brasileiras e, como paraense, estou muito feliz em estar ajudando a pérola do tapajós a se desenvolver”, declarou o ministro.

A ponte terá ainda calçadas, ciclovias e iluminação, permitindo o deslocamento dos moradores a pé e em todos os meios de transporte, a qualquer horário, ligando com mais segurança, as regiões Leste e Oeste de Santarém, beneficiando mais de 100 mil pessoas.

O governador, Helder Barbalho, agradeceu a parceria com o Governo Federal. “O Ministério das Cidades, com o Governo do Estado em favor de Santarém permite a concretização de uma obra sonhada, esperada por todos os santarenos. Hoje, com a assinatura do contrato estamos dando um passo para que se transforme em realidade”, disse.

Novos investimentos no Pará

No Pará, o Ministério das Cidades possui investimentos ativos no montante de R$ 6,56 bilhões e está fazendo novos investimentos no estado: R$ 2,7 bilhões com obras do NOVO PAC e R$ 2,9 bilhões (21,8 mil UH) com novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

Somente em Santarém, são R$ 410 milhões em 22 contratos ativos. O MCid está fazendo novos investimentos na cidade do oeste paraense no valor de R$ 332,6 milhões, por meio do NOVO PAC, e de R$ 252,3 milhões, com a entrega das novas 1,9 mil moradias, também por meio do Minha Casa, Minha Vida.

Fonte: DOL Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/10/2024/08:17:02

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

