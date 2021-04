Homem mata esposa a marteladas e depois comete suicídio em casa; filho de 8 anos ouviu briga

(Foto: Ilustração) – Na noite do último sábado (03), um homem de nome e idade ainda não revelados, cometeu suicídio após matar a esposa com golpes de martelo dentro do quarto de uma residência na rua diamantino, no bairro Imperal em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso.

De acordo com as primeiras informações, o fato ocorreu por volta da meia noite e no imóvel havia um menino de apenas 8 anos de idade, filho do casal, que ao acordar pela manhã desde domingo (04), encontrou sangue pela casa e pediu ajuda de vizinhos, que foram até o quarto e encontrou o homem e a mulher mortos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do crime havia, além dos dois corpos, um martelo com manchas de sangue, sendo que mulher tinha ferimentos na cabeça ( o que indica que ela sofreu golpes na cabeça pelo instrumento), e o corpo do homem tinha um golpe de faca na altura do peito e nas articulações, na altura das artérias.

À Policia Civil, que esteve no local atendendo a ocorrência, a criança relatou que durante a noite ouviu gritos indicando uma briga entre os pais, no entanto ele voltou a dormir. Já no início da manhã de hoje, domingo (04), ao acordar percebeu que havia muito sangue na casa e pediu ajuda de populares.

