Posto da PF em Itaituba recebe efetivo que vai atuar na repressão a crimes ambientais no sudoeste do Pará

A coordenação geral do GIASE fica a cargo do órgão central em Brasília, através da DMAPH/CGPFAZ/DICOR/PF, Divisão de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, e a coordenação local a cargo da Superintendência e Delegacia de Santarém/PA.

Os GIASES são unidades especializadas na investigação de crimes ambientais e que atuam em caráter permanente. As unidades estão sediadas atualmente em Apuí – AM, Porto Velho – RO e Itaituba – PA.

O Posto da Polícia Federal em Itaituba, no sudoeste do Pará, recebeu na última quinta-feira, 01/04/2021, a primeira equipe de policiais que irão compor o Grupo de Investigação Ambiental Sensíveis (GIASE) que irá atuar no município. O Chefe da Delegacia de Polícia Federal em Santarém/PA, DPF Gecivaldo Vasconcelos, e o Chefe substituto, DPF Jairo Guedes, recepcionaram a equipe.

