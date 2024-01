Homem mata ex-namorada, liga para a polícia informando endereço do crime e depois se mata em Minas Gerais

Caso foi registrado na quinta-feira (25) em Nova Ponte. Testemunhas disseram que ambos tiveram relacionamento de cinco anos e que homem não teria aceitado o término.

Um homem de 36 anos e uma mulher de 26 foram encontrados mortos, na quinta-feira (25), dentro de casa no Bairro Residencial Parque das Árvores, em Nova Ponte. A Polícia Militar (PM) informou que o homem teria ligado para o 190 dizendo o local em que um homicídio iria acontecer. Já no endereço indicado, os militares encontraram os corpos com sinais de enforcamento.

De acordo com familiares da vítima, ela e o homem tiveram um relacionamento de cinco anos e há três meses estavam separados. Contudo, ele não teria aceitado o término.

No dia 3 de janeiro, a jovem registrou um boletim de ocorrência contra o ex-namorado após ele ter agredido e empurrado a mãe dela durante uma confraternização de fim de ano. O homem havia sido convidado pela mãe da vítima para passar o réveillon com a família e em certo momento pediu para a mulher para reatarem o namoro.

Diante da negativa, ele a empurrou, quebrou o celular da vítima jogando-o no chão e começou a gritar enquanto a segurava pelos braços. A mãe da jovem tentou separar a briga e foi empurrada pelo suspeito.

Devido à situação, a jovem pediu medida protetiva contra o ex, que deveria ficar no mínimo 200 metros de distância dela.

No dia 14 de janeiro, o suspeito desrespeitou a medida ao ir até a casa da jovem pedir novamente para reatarem o relacionamento. Nesta quinta (25), o homem foi até a residência dela e, sem seguida, teria cometido o crime.

Familiares do suspeito contaram que por volta das 23h ele teria enviado uma mensagem dizendo que estava cansado de viver.

Quando a PM chegou no local do crime, ambos já estavam mortos e a perícia da Polícia Civil foi acionada.

Ao g1, a Polícia Civil informou que “assim que acionada, deslocou a perícia oficial ao local dos fatos para realização dos primeiros levantamentos, tratando-se, a princípio, de autoextermínio. Os corpos foram encaminhados ao Posto Médico-Legal, em Araxá, para exames necropsiais e, logo após, liberados aos familiares. A polícia apura as causas e circunstâncias que permeiam as mortes”.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2024/12:26:53

