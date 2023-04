Homem morre afogado no rio Tapajós após cair de embarcação na orla de Santarém

Corpo de Bernardo Lopes Costa, de 51 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (4) — Foto: Redes sociais

Corpo de bombeiros e Marinha realizaram buscas no local e encontraram o corpo. Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (4).

Um homem morreu afogado na tarde desta terça-feira (4) após cair no rio Tapajós quando subia em uma embarcação. De acordo com informações preliminares, a vítima que apresentava indícios de embriaguez, se desequilibrou e caiu na água.

Bernardo Lopes Costa, de 51 anos, era morador da comunidade Cachoeira do Maró, localizada na região do Rio Arapiuns.

Segundo testemunhas, depois que ele caiu do barco, afundou para baixo do píer, boiando para o outro lado e afundando em seguida.

O Corpo de Bombeiros realizou buscas e encontrou o corpo da vítima por volta das 15h50.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações de Lívia Régis, g1 Santarém e Região — PA , em 04/04/2023/17:51:14

