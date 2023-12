Homem morre ao levar choque enquanto trabalhava em construção no bairro Bela Vista, em Itaituba Pará

Tragédia ocorreu na manhã desta quarta-feira (06); colegas de trabalho acreditam que Dejivan Pereira tenha encostado uma ferramenta em um fio, vindo a receber uma descarga elétrica fatal.

Um trágico acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (06) em Itaituba, sudoeste do Pará, tirando a vida de Dejivan Pereira, um trabalhador da construção civil. O incidente fatal aconteceu na 14ª rua com a travessa Treze de Maio, no bairro Bela Vista.

Segundo relatos de colegas de Dejivan, que trabalhava como pedreiro, ele estava realizando o reboco na parte superior da construção e eles acreditam que a vítima teria encostado uma ferramenta em um fio, recebendo uma descarga elétrica fatal. Companheiros de trabalho relatam que ouviram um barulho e, ao subirem para verificar, encontraram Dejivan já em estado grave.

Apesar dos esforços dos colegas para reanimá-lo, a situação já era crítica. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que Dejivan já havia falecido.

Sargento Sarmento, do Corpo de Bombeiros, enfatizou a gravidade do incidente, declarando que ao chegarem à cena do acidente, pouco podia ser feito pela vítima. Ele aproveitou para alertar sobre a importância da fiscalização em obras e da necessidade de medidas de segurança para prevenir tais tragédias.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2023/13:44:00

