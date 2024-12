Abalos sísmicos em mina assustam e paralisam atividades no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | A operação da mina, que é de responsabilidade da empresa Oz Minerals, precisou ser paralisada devido à gravidade dos eventos.

A Mina de Pedra Branca, localizada em uma área que pertence ao município de Água Azul do Norte, mas próxima a Canaã dos Carajás, foi abalada por dois tremores de terra registrados na manhã desta sexta-feira (27/12) e sábado (28/12). A operação da mina, que é de responsabilidade da empresa Oz Minerals, precisou ser paralisada devido à gravidade dos eventos.

Na sexta-feira, entre 9h e 10h, o primeiro abalo foi registrado e resultou em desmoronamentos dentro da mina. Apesar da intensidade do tremor, não houve feridos. Já na manhã deste sábado, por volta das 9h, um novo tremor, ainda mais forte, foi registrado com magnitude 2,1, reforçando a necessidade de suspender as atividades.

Fontes indicam que os tremores têm causado preocupações recorrentes na região. Há poucos meses, um outro abalo significativo provocou o desmoronamento de um nível da mina, deixando trabalhadores presos em uma rampa. Na ocasião, os profissionais só conseguiram sair utilizando escadas de emergência.

A empresa Oz Minerals, responsável pela operação, ainda não se pronunciou sobre os incidentes mais recentes. As autoridades locais e a gestão da mina estão avaliando a situação para garantir a segurança dos trabalhadores e da operação.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/12/2024/01:32:51

