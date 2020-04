Homem morre ao ser atingido por descarga elétrica em Parauapebas

Vento moveu fio de alta tensão, que acabou atingindo a vítima (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

Um homem identificado como Brás Celicio Mauro da Luz Filho morreu no último domingo (19), às 15h, em Parauapebas, ao ser atingido por uma descarga elétrica no momento em que trabalhava.

Segundo relatório da Polícia Civil, baseado em informações de Rosivaldo de Jesus Pinto Nunes, que estava com Brás no momento do acidente, ambos ajustavam a fiação elétrica em um poste de energia localizado na Vila Paraíso dos Carajás, Cedere 1, zona rural de Parauapebas, quando um vento forte bateu na região, movendo o fio de alta tensão, que atingiu a vítima. O choque forte fez com que Brás caísse e morresse ainda no local.

O fato foi registrado na 10ª RISP – Superintendência Regional do Sudeste do Pará. O corpo foi removido para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

