Homem morre aos 78 anos sem perceber que tinha 3 pênis

Uma equipe de estudantes de medicina descobriu que um dos cadáveres masculinos usados para estudos tinha três pênis . O corpo era de um homem de 78 que, possivelmente, nunca percebeu a condição.

A condição de três pênis se chama trifalia e é raríssima: a única vez, fora essa, que foi vista, foi em 2020. A descoberta deixou os estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Birmingham , na Inglaterra , estupefatos.

“Pênis escondidos”

O fato do pênis triplo passar despercebido vale-se, provavelmente, pelo fato dos “dois pequenos pênis supranumerários [estarem] escondidos dentro do saco escrotal,” revelou o estudo do caso.

Embora também raro, pênis duplossão mais comuns. De acordo com o Journal of Medical Case Reports , um a cada seis milhões de corpos masculinos nasce com um segundo órgão genital.

Acredita-se que, pelo número, o caso de pênis triplos possa ser mais comum do que parece, mas não investigado o suficiente para ser encontrado.

Caso anterior

Houve apenas um outro caso conhecido de trifalia. Em 2020, um menino iraquiano nasceu com três pênis . Um deles media 2 centímetros e ficava na raiz do pênis principal; o outro tinha 1 cm e estava abaixo do escroto.

Apenas um dos pênis era funcional, e os outros foram removidos com uma cirurgia quando a criança tinha três meses, de acordo com o Daily Mail .

Os três pênis foram descobertos apenas porque os pais da criança perceberam um inchaço no escroto da criança. Os médicos perceberam que os dois órgãos extras não tinham uretra ou utilidade, então os removeram.

Fonte: Saúde.ig e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2024/16:02:54

