Homem morre após disparo de armadilha em casa abandonada no distrito de Moraes de Almeida | PA

Foto: Reprodução | Antônio Rocha do Nascimento, de 45 anos, acionou um mecanismo de caça enquanto tentava entrar na residência; Polícia Civil investiga o caso.

Por volta das 00h15 desta segunda-feira, 28 de outubro de 2024, a guarnição da Polícia Militar do Distrito de Moraes Almeida, na região do município de Itaituba, no sudoeste do Pará, foi informada por um investigador da Polícia Civil que uma equipe civil estava se deslocando até a vicinal do Curuá para averiguar uma informação sobre um óbito ocorrido a cerca de 17 km do distrito.

Segundo avaliações da polícia, a vítima, Antônio Rocha do Nascimento, 45 anos, natural de Esperantinópolis -MA, cruzava a vicinal quando avistou uma casa “abandonada”. Ao chegar na janela, ele tentou empurrá-la e acionou uma armadilha feita com uma arma de caça conhecida como “bodoque”.

O disparo atravessou a estrutura de madeira e atingiu Antônio na altura do peito, resultando em sua morte no local. Até o momento, não se sabe quem é o proprietário da residência. O delegado de plantão foi informado sobre o ocorrido e a Polícia Civil tomará as medidas cabíveis.

