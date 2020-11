Homem morre após invadir rotatória e bater em viatura da PM estacionada; policiais estavam atendendo ocorrência de assalto no local

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, a guarnição foi acionada por volta das 4h da manhã por populares que deterem dois homens que teriam realizado um assalto e roubado uma motocicleta no local.

Um homem morreu depois de ter batido em uma viatura da Polícia Militar (PM) que estava estacionada na avenida Fernando Guilhon em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (8) quando policiais estavam atendendo a uma ocorrência de assalto no local.

You May Also Like