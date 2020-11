ABRAMP grava vídeo em apoio à candidatura de Vereador e reforça apoio informal ao Prefeito de Novo Progresso à reeleição.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Felipe colaborador da ABRAMP – ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS METAIS PRECIOSOS ), gravou um vídeo para as redes sociais em apoio à candidatura de Juliano Simionato (DEM) a câmara municipal e do prefeito Macarrão (PL) à Prefeitura de Novo Progresso.

You May Also Like