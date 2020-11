Acidente entre motocicleta e caminhonete deixa homem em estado grave em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para fazer os primeiros atendimentos ao condutor da motocicleta que foi levado para o hospital municipal em estado grave.

Um homem ficou em estado grave após sofrer um acidente na tarde deste domingo (8) em Santarém, no oeste do Pará. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas curuá-una e Brasilia.

