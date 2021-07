Homem morre após passar a noite com 10 mulheres em motel

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem entrou no estabelecimento na noite da quinta-feira (1) acompanhado de 10 mulheres, dormindo no local. O grupo foi dividido em dois quartos – seis mulheres em um, quatro em outro. Notícias relacionadas

Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (2) em um motel de São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. As informações são do Brasil Urgente.

You May Also Like