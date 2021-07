Daniel Silveira pede asilo a quatro embaixadas e é recusado

Deputado federal do RJ foi preso em fevereiro por ataques aos ministros do STF e, desde março, cumpria prisão domiciliar com medidas cautelares | Foto:Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Deputado foi preso na última vez em 24 de junho

Preso após desrespeitar o uso da tornozeleira eletrônica no mês passado, uma violação que teria sido repetida 36 vezes, o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) se viu em mais uma complicação com a Justiça nos últimos dias.

O parlamentar teve quatro pedidos de asilo diplomático recusados. As embaixadas, entretanto, não foram reveladas pela defesa do deputado, mas as informações são de que foram três países europeus e um país asiático.

O motivo das recusas foram devido ao fato dos países não serem signatários da Carta de Caracas, o que inviabilizaria a concessão de asilo, afirmando que isso poderia causar conflitos diplomáticos.

O asilo diplomático é concedido para casos de perseguição. Se aceito, o asilado vai para a embaixada ou consulado do país concedente.

Com informações do Metrópoles

