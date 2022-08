Homem morre após ser atropelado na BR-163, no Pará

Ele chegou a ser socorrido, mas já estava morto (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a vítima ficou bastante ferida, principalmente na área do rosto.

Um homem morreu após ser atropelado por uma caminhonete no km 100, da BR-163, localizado no município de Belterra, no oeste do Pará. O caso ocorreu por volta de 23h do último sábado (27).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas os socorristas confirmaram que o homem já estava morto.

Identificado como Valdemar de Oliveira de Lira, de 28 anos, era morador da comunidade do Branco, localizada a 83 quilômetros da rodovia.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Civil para saber se o condutor do veículo foi localizado, quais eram as condições da direção e se ele responde criminalmente pela morte e aguarda posicionamento.

