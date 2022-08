Foragido por estupro de vulnerável é recapturado após assediar mulheres em frente à igreja, no Pará

Francisco de Assis Mota Oliveira, 27, ainda chegou a ser espancado por populares, e depois foi preso pela Polícia Militar. O caso aconteceu em Parauapebas. (Foto: Reprodução/ Zé Dudu)

Francisco foi espancado por populares e, em seguida, preso pela PM

Foragido da justiça há três anos, o jovem Francisco de Assis da Mota Oliveira, 27, foi recapturado na tarde do último sábado (27), no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz, que tinha contra si um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável decretado pela Justiça, foi preso depois de assediar mulheres em frente a uma igreja evangélica. Com informações do portal Zé Dudu.

No momento da prisão, “Babu” apresentou documentação falsa aos policiais, razão pela qual foi autuado em flagrante delito por uso de documento falso.

Segundo os relatos de testemunhas, Francisco, armado com uma faca, estaria mostrando a genitália para mulheres que passavam pelo local, em frente ao templo de uma igreja evangélica localizada na avenida C, no bairro Cidade Jardim. Ele foi espancado por populares, que denunciaram o crime à Polícia Militar.

Quando a equipe policial chegou no local, retirou o suspeito das mãos dos populares e, depois de colher as primeiras informações, resolveu pesquisar o nome do rapaz no sistema de informações de segurança pública. Foi quando ficou constatado que contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido em 2019 pelo crime de estupro de vulnerável.

Francisco foi preso e conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em nota enviada à reportagem, a PCPA informou que “deu cumprimento a um mandado de prisão expedido contra um homem acusado de estupro de vulnerável. Ele está à disposição da Justiça”.

Por:Jornal Folha do Progresso em 29/08/2022/08:11:14 com informação de O Liberal e Ze Dudu

