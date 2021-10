Homem morre em colisão com ônibus na BR-163 em Peixoto de Azevedo

O acidente entre uma moto e um ônibus (ambas as marcas e modelos não informados) ocorreu, ontem, no início da noite, na rodovia federal, no perímetro urbano de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). A vítima foi identificada como Ênio Cardoso, de 53 anos, conduzia a motocicleta e morreu ainda no local.

De acordo com informações da Polícia Militar que de apoio no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi traseira da moto no veículo de transporte de passageiros.

Os policiais rodoviários fizeram o isolamento do acidente e uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisaram o local para ajudar esclarecer as responsabilidades pela colisão.

Um laudo será elaborado apontando as circunstâncias e encaminhado para Polícia Civil concluir as investigações.

Ênio era produtor rural e morador de Terra Nova do Norte. O corpo dele será velado na capela municipal, hoje, a partir das 14h. Já o sepultamento os familiares ainda não definiram o horário.

Ontem, conforme Só Notícias já informou, o vereador Romeu Belém, 41 anos, também morreu no acidente na BR-163, em Mutum, próximo a praça de pedágio (saída para Cuiabá) envolvendo uma carreta Scania 540 branca, placas Brasil, e um veículo Kia Sportage, cinza.

Fonte:Só Notícias/Cleber Romero (foto: Só Notícias/Guilherme Araújo/arquivo e arquivo pessoal)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...