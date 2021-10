Fogo atinge igreja feita de madeira e estrutura fica destruída pelas chamas em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A causa do incêndio será investigada com a ajuda de uma perícia feita na igreja.

Os militares contaram ainda com o apoio de dois caminhões pipas no local.

Os bombeiros militares deram início ao controle das chamas, na qual foi necessário utilizar duas frentes de combate, uma direta no foco do incêndio, e outra nas laterais da construção, pois ao lado da igreja existia uma residência.

