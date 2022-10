Homem morre em confronto com a PM depois de denúncia de suposta plantação de maconha em Curionópolis, no sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Com o suspeito, a polícia localizou um revólver e seis munições do calibre 38

Um homem identificado pelo prenome de Paulo morreu na tarde de quinta-feira (6) em confronto com a Polícia Militar (PM) depois da denúncia de uma suposta plantação de maconha na estrada de acesso à Vila Curral dos Pretos, que fica em Curionópolis, no sudeste do Pará. No mesmo dia, guarnições do município, com apoio de militares de Parauapebas, apreenderam 20 quilos de drogas.

Em posse da queixa, os policiais foram até o local e avistaram um homem fugindo em direção a uma área de mata. A PM perseguiu o indivíduo e cercou a área. Era o Paulo. Ao se aproximarem do esconderijo, o suspeito atirou contra os agentes de segurança. Os PMs revidaram e conseguiram balear o homem. Paulo foi socorrido pela própria PM e encaminhado até o Hospital Municipal de Curionópolis. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com Paulo, a polícia achou um revólver e seis munições do calibre 38. A Polícia Civil (PC) foi informada sobre o caso, que chamou a Polícia Científica do Pará (PCP) para realizar a remoção do corpo. As autoridades policiais não confirmaram se foi encontrada a possível plantação de maconha. (As informações são do Native News Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 07/10/2022/10:37:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...