Estagiário se passa por advogado, dá golpe de R$ 60 mil e é preso, em MT

(Foto:Reprodução) – Um homem de 40 anos, que se passava por advogado para aplicar golpes na região norte do estado, foi preso na manhã desta quarta-feira (5/10), em Sinop (MT).

Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito atuava como estagiário de direito e se associou a comparsas do estado de Goiás para a prática de estelionato. Um dos golpes, aplicado contra um banco, teria ultrapassado o valor de R$ 60 mil.

As investigações iniciaram no início do mês de setembro, quando um representante da agência bancária registrou o boletim de ocorrência informando que suspeitos teriam usado documentos falsos para abrir contas, fazer empréstimos e posteriormente realizados saques em dinheiro. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 07/10/2022/10:49:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...