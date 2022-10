Três jovens são assassinados em menos de 24h no sul do Pará

Os três jovens foram mortos em menos de 24h em Conceição do Araguaia Foto:| Divulgação

Segundo a polícia, todos estavam envolvidos com o tráfico e com facções, além disso, as circunstâncias dos assassinatos indicam que pode ter ligação com o tráfico

Nos últimos meses tem acontecido uma série de assasinatos envolvendo jovens e adolescentes, em Conceição do Araguaia, no Sul do Pará.

Três homicídios foram registrados na cidade turística na última terça-feira, 4. Segundo o delegado de Polícia Civil Ivan Morais, os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas, rixas entre facções ou entre os próprios faccionados. “Todos eles de alguma forma estavam envolvidos com o tráfico e com facções, além disso, as circunstâncias dos assassinatos indicam que pode ter ligação com o tráfico”, disse.

As vítimas são dois adolescentes, Cleiton Felipe Barbosa Santos, de 17 anos e Guilherme Eduardo Almeida Silva, de 15 anos; além do jovem Luan Nascimento Ribeiro, de 24 anos. Os três foram mortos em circunstâncias parecidas: foram surpreendidos pelos criminosos e atingidos com inúmeros tiros.

O jovem Luan Nascimento foi assassinado na madrugada de terça-feira, dentro da própria casa, no bairro Vila Nova. Os criminosos pularam o muro, entraram na casa e atiraram sete vezes contra o rapaz. A esposa da vítima estava na casa e ficou em pânico.

Ela foi poupado pelos assassinos, que fugiram sem que fossem identificados. Na casa foi encontrado um revólver 38, que estava em posse da vítima, que morreu no local.

O adolescente de 15 anos foi executado por uma dupla de moto, no início da noite de terça-feira. Uma mulher que pilotava uma motocicleta se aproximou dele e um homem que estava na garupa acertou dois tiros nas costas do rapaz, que morreu no local. Já o garoto de 17 anos foi morto numa lanchonete, por volta das 22h.

No local foram encontradas cinco cápsulas de pistola Ponto 40, arma de alto poder letal e que até recentemente era de uso restrito.

A Polícia Civil de Conceição do Araguaia está investigando os três casos e que já tem pistas que podem levar aos criminosos. (DOL Carajás com informações de Sandra Regina).

Jornal Folha do Progresso em 07/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...