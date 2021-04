Homem morre em confronto com policiais durante tentativa de assalto em Santarém

(Foto:Reprodução) – Dupla entava roubar residência de empresário do ramo de joias. O caso ocorreu em Santarém, nesta segunda-feira (26).

Um homem foi morto em um confronto com policiais militares durante uma tentativa de assalto na manhã desta segunda-feira (26), em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu por volta de 7h da manhã, quando dois homens decidiram tentar roubar a residência de um empresário local ligado ao ramo de joias, no bairro Jardim Santarém.

Conforme informou a Polícia Militar, os criminosos conseguiram invadir a residência e foram interceptados pelas guarnições ainda no local. A motocicleta usada pelos acusados estava em frente à residência no momento da chegada das equipes. Os criminosos, ao perceberem o cerco policial, não quiseram se render e teriam atirado contra a guarnição, que reagiu, informou ainda a PM.

Os dois homens foram atingidos. Um morreu e outro foi baleado no braço. O assaltante ferido foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Municipal e deve ser apresentado nas próximas horas na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém.

A polícia conseguiu recuperar com os criminosos dinheiro e joias que eles já tinham conseguido roubar da vítima. As informações são do G1 Santarém.

