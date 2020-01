Homem morre em violenta colisão entre caminhonete e carreta em rodovia do MT

A colisão entre uma carreta Iveco branca e uma Mitsubishi L200 azul ocorreu, esta tarde, no quilômetro 83 da MT-242, no perímetro urbano de Nova Ubiratã (165 quilômetros de Sinop). Álvaro José Hartmann, 61 anos, que dirigia a caminhonete, e estava sozinho no veículo, faleceu ainda no local. O motorista da carreta não ficou ferido.

O coordenador da concessionária Intervias, que administra a MT-242, Wagner Lisboa, explicou, ao Só Notícias, que, ao chegar no local, constatou que a vítima estava sem sinais vitais. “De imediato constatei que era um acidente grave. Fui checar o acidentado e percebi que estava muito ferido, com muitas fraturas e sem sinais vitais. Acionamos o médico de Nova Ubiratã, com a equipe de enfermeiros. No local, constataram que a vítima estava em óbito”.

Algumas pessoas, segundo Wagner, relataram que a caminhonete entrou repentinamente na pista e houve a colisão. “Segundo informações obtidas no local, a carreta trafegava sentido Sorriso e a caminhonete vinha da cidade. Ele (Álvaro) veio a entrar na pista, não teria percebido a carreta e colidido. A carreta tentou frear, mas não conseguiu. Foi um impacto muito forte”.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso foi acionada e deu início à apuração sobre as circunstâncias do acidente. As duas pistas da rodovia precisaram ser interditadas para o trabalho dos peritos, mas o tráfego foi liberado no final da tarde.

O Corpo de Bombeiros de Sorriso também foi chamado, uma vez que Álvaro ficou preso nas ferragens da caminhonete. O corpo da vítima foi retirado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Álvaro era natural de Cerqueira (SC) e morava em Nova Ubiratã. Ainda não foram divulgadas informações sobre os procedimentos fúnebres.

Só Notícias/Herbert de Souza e Lucas Torres, de Sorriso (foto: divulgação)

07/01/2020 21:54

