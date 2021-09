Homem morre esmagado ao tentar parar caminhão em Parauapebas (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém a vítima que tinha ingressado na empresa como ajudante e se tornou motorista, já se encontrava sem os sinais vitais. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente fatal.

Segundo informações de testemunhas, Fernando teria descido de uma carreta mas acabou esquecendo de puxar o freio de mão. O veículo começou a se mover, a vítima correu, tentou subir no carro para parar o mesmo, mas foi prensado pelo caminhão na parede do prédio da empresa Sarandi, localizada ao lado da 20ª Seccional Urbana de Polícia.

