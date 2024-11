Círio 106 reúne milhares de fiéis em homenagem à Nossa Senhora da Conceição em Santarém

Tenente coronel Joselde Barbosa, tenente Coronel Eduardo Carvalho e delegado Germano do Valle acompanharam a procissão dentro da corda — Foto: Sílvia Vieira / g1

De acordo com o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 180 mil romeiros participaram do Círio 2024.

A 106ª edição do Círio de Nossa Senhora da Conceição levou milhares de fiéis a percorrer os 7km do trajeto iniciado às 07h deste domingo (24), da frente da Igreja de São Sebastião até o elevado da Praça da Matriz. Nos rostos, mais que suor e expressão de cansaço, a alegria de caminhar com a Mãe de Jesus em agradecimento pela intercessão da Virgem Maria em tantas graças alcançadas.

Após pouco mais de 3 horas de procissão, a berlinda com a imagem de Nossa Sra da Conceição chegou ao elevado da Praça da Matriz às 10h04. A fumaça densa em Santarém e o forte calor fizeram com que os fiéis apressassem os passos fazendo com que o Círio deste ano fosse mais rápido que nos anos anos anteriores.

“É muito bonito ver o povo caminhando com Maria. É o povo de Deus reunido em oração para homenagear a mãe de Jesus. Tivemos a preocupação de caminhar mais rápido e fazer poucas paradas para que o Círio encerrasse mais cedo este ano devido à fumaça e ao calor. Estamos felizes com a participação expressiva dos santarenos e de pessoas que vêm das cidades vizinhas participar dessa grande festa do povo de Deus”, disse o arcebispo da Arquidiocese de Santarém, Dom Irineu Roman.

Apesar da fumaça e do calor, não faltaram demonstrações de fé, orações, louvor e muitas homenagens ao longo do caminho. A primeira foi em frente ao Colégio Dom Amando, onde parte da banda da instituição e um grupo musical tocaram músicas católicas. A berlinda não parou para a homenagem em razão de ser um ponto estreito em que os cordeiros dividem espaço com os fiéis que caminham pelos lados.

Mais à frente, a berlinda parou por dois minutos para a homenagem do Colégio Santa Clara, realizada por meio de música, queima de fogos e chuva de papel picado.

Mais homenagens

A fé é manifestada das mais diferentes formas durante o Círio. Nas frentes de muitas residências, pequenos altares são montados com imagens de santas, balões coloridos e faixas saudando a Rainha do Tapajós.

A família da dona “Desde menina eu participo de homenagens à Nossa Senhora. E esse é o segundo ano que eu coloco a minha netinha vestida de Nossa Senhora pra prestar essa homenagem à Mãezinha, e eu fico muito feliz em poder agradecer pela união da nossa família e dos vizinhos que colaboram ornamentando a rua. Só peço a Deus que nos dê saúde e nos fortaleça para que no outro ano, seja mais bonito ainda”, disse Fátima Lúcia.

Para Ayla Vidal, 9 anos, poder prestar homenagem à Nossa senhora é motivo de muita alegria. “Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de estar aqui participando dessa homenagem. É pela minha avó que estou aqui e eu queria agradecer à Nossa Senhora da Conceição porque em 2023 eu quase não aguentei, eu passei mal, mas hoje eu estou aqui”, contou.

A família Marques Amazonas já presta homenagens há 20 anos à Virgem Conceição. O prédio da família é ornamentado com um terço gigante e balões coloridos. Em uma sacada, os familiares reunidos acompanham com músicas a passagem dos romeiros. E no momento em que a berlinda passou em frente ao prédio, fogos e fumaça colorida para a homenagear a padroeira.

Foi em forma de música com coral de adultos e crianças, que a paróquia de Nossa Senhora de Fátima homenageou a Imaculada Conceição.

No meio do povo, também não faltaram homenagens à padroeira da Arquidiocese Santarém. Famílias inteiras mandaram confeccionar camisas com a imagem da santa e saudações. Houve quem caminhasse carregando imagens, e quem fosse todo o percurso com o terço nas mãos, contritos em oração, como forma de agradecer por graças alcançadas ou até mesmo para pedir um ano novo de saúde, paz e prosperidade nos lares.

E o que falar da mais tradicional homenagem à Nossa Senhora da Conceição, dos estivadores, que está prestes a completar 50 anos. Foram 15 minutos de queima de fogos e fumaça colorida no céu de Santarém, sob os olhares atentos de um mar de devotos.

“A satisfação é muito grande, nós estamos homenageando todo ano a nossa Santa que passa aqui. O sindicato e os associados ficam muito agradecidos. Isso aqui que vocês estão vendo, é tirado do nosso bolso, do associado, pra fazer essa linda homenagem que nós estamos fazendo pra esse povo que vai passando aqui. Estamos homenageando também o fogueteiro que fazia que fazia esse trabalho pra gente há 40 anos. Este ano o papai do céu chamou ele, mas já tem o sobrinho dele assumindo o lugar dele nesse trabalho de montagem dos fogos”, disse o secretário do Sindicato dos Estivadores, José Vianney Cruz Mota.

Devoção e fé

Mais do que caminhar os 7km do trajeto do Círio, seguir a berlinda significa caminhar com Maria em direção a seu filho Jesus. A fé é manifestada nos olhos fixos na imagem de Nossa senhora da Conceição, nos olhares que se voltam para o céu a cada vez que os cordeiros gritam “Viva Nossa Senhora da Conceição” e rezam a Ave Maria. Também se manifesta por meio do sacrifício de caminhar segurando a corda. É preciso mais que força. Só a fé e a devoção são capazes de fazer os cordeiros suportarem a dor e o cansaço até a frente do elevado da Matriz.

Matheus Moraes de Souza, 27 anos, empresário, participou do Círio como cordeiro pelo segundo ano consecutivo. E foi pensando na família dele e no pai, que faleceu este ano, que Matheus fez seu sacrifício e agradecimento na corda.

“Esse ano é o meu segundo ano consecutivo. No ano passado eu fui pedir pela saúde do meu pai, mas infelizmente ele faleceu este ano. Mas eu vim agradecer e pedir pela saúde da minha família, da minha mãe, do meu irmão, pela minha. E também agradecer pelo meu pai, que está descansando agora sem a dor que ele sentia”, disse em meio as lágrimas.

Nos pés descalços e machucados, braços feridos e marcados pela corda, no rosto e cabelos ensopados de suor, a demonstração de que nenhuma barreira é intransponível quando se tem fé, e que todo o esforço e sacrifício valem a pena para glorificar o nome de Jesus e de sua mãe Maria.

Solidariedade

Nas esquinas por onde o Círio passou, não faltaram manifestações de solidariedade. Fiéis e devotos de Nossa senhora da Conceição distribuíram água, lenços umedecidos para abrandar o calor e enxugar o suor, leques, suco e café com pão.

Famílias inteiras, incluindo as crianças distribuíam água para os caminhantes com o sorriso no rosto e palavras de incentivo para que ninguém desistisse. E deu certo.

Após a chegada na Praça da Matriz, muitas pessoas passaram mal e foram socorridas pelas equipes de saúde e romeiros que ainda tinham forças para ser solidários. Ao menos 10 pessoas precisaram de atendimento médicos, inclusive uma policial civil que estava trabalhando no Círio. Felizmente, nenhuma ocorrência grave foi registrada e o Círio foi considerado tranquilo pelo delegado Germano do Valle, da Polícia Civil, e pelo tenente coronel Eduardo Carvalho, comandante do 35º BPM.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

