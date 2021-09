3 oportunidades de carreira online para começar a estudar hoje

(Foto:Fonte: Garret Mizunada) – A pandemia do novo Coronavírus fez com que praticamente metade das empresas do Brasil adotassem o trabalho em home office em 2020. No entanto, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade e acabaram perdendo o emprego.

Enquanto muitos não sabiam o que fazer, tiveram aqueles que aproveitaram o tempo em casa para se capacitar profissionalmente de forma online. Quem fez isso, se deu muito bem.

Com o lockdown, a procura por trabalhos online explodiu. Com isso, a realidade de trabalhar de casa, se mostrou cada vez mais possível para milhares de pessoas no país.

O ano de 2021 iniciou e as oportunidades não pararam de surgir. A tendência é que elas cresçam ainda mais nos próximos anos. O mercado online está aquecido e cheio de oportunidades para quem deseja criar uma carreira.

Você é uma dessas pessoas? Está afim de trocar de área e buscar novas oportunidades em sua carreira profissional? Então continue a leitura deste texto e veja a seguir uma lista com as melhores oportunidades do mercado para você:

Social Media

O social media é a pessoa responsável por produzir conteúdo e gerenciar as redes sociais de empresas. É uma profissão relativamente nova no mercado e que tem ganhado cada vez mais espaço.

Como as pessoas têm passado cada vez mais tempo na internet, esse tipo de profissional é cada vez mais necessário para o correto posicionamento de marca das empresas na internet.

Marketing Digital

O profissional de marketing digital tem sido cada vez mais procurado por empresas que querem expandir os seus negócios online. Esse tipo de especialista precisa ser criativo para captar leads e clientes através da internet.

No entanto, como o Marketing Digital é uma área bastante abrangente, é comum ver no mercado especialistas em determinadas ferramentas, como: Google Ads, Facebook Ads, Marketing de conteúdo, email marketing, copywriting, entre outros.

Esta é uma área onde falta mão de obra qualificada. Portanto, pode ser uma opção para você que está a procura de novas oportunidades.

Analista de SEO

Um profissional bastante desejado no mercado de marketing digital é o analista de SEO. O analista de SEO trabalha com a otimização dos mecanismos de busca. Ou seja, ele deve usar técnicas específicas para conseguir ranquear determinada empresa entre as mais procuradas do Google.

Por ser um trabalho extremamente técnico, o profissional precisa estar em constante evolução. É justamente por isso que é importante fazer cursos sobre o tema constantemente. Os cursos de SEO vão do básico ao avançado e vão te ensinar desde os princípios básicos até estratégias robustas de busca otimizada.

