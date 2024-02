Homem morre vítima de descarga elétrica na comunidade Ponte Alta, região do Eixo Forte em Santarém

Valmir de Oliveira Frois, 48 anos, morreu vítima de descarga elétrica — Foto: Samu / Divulgação

Segundo populares, Valmir de Oliveira Frois, 48 anos, tentava desligar a rede de energia para restaurar um cabo que havia rompido quando o acidente aconteceu.

Uma morte por descarga elétrica foi registrada nesta segunda-feira (26), no ramal Urumanzal da comunidade Ponte Alta, região do Eixo Forte, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações de comunitários, a vítima identificada como Valmir de Oliveira Frois, 48 anos, trabalhava na limpeza de um terreno, quando uma árvore caiu atingindo a rede elétrica, fazendo romper um cabo de energia.

Diante do incidente, Valmir pegou escada e caminhou até um posto de energia para tentar desligar a rede, a fim de religar o cabo que havia rompido. Valmir não usava nenhum Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando recebeu a descarga elétrica. O choque provocou queimaduras de terceiro grau nas mãos e pés da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância ao local. “Nós tentamos reanimar o paciente, fizemos os procedimentos necessários, mas infelizmente ele não reagiu. Teve queimaduras de terceiro grau nas mãos, a descarga entrou pelas mãos e saiu no pé da vítima”, contou o médico do Samu, Tardelli Mesquita.

O caso foi comunicado à Polícia Civil para que seja autorizada a remoção do corpo para perícia pela Polícia Científica.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2024/115:35:42

