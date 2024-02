Bombeiros realizam busca por homem que despareceu durante travessia entre comunidades Anã e Aldeia Lago da Praia, em Santarém

Equipe realiza busca no rio Arapiuns — Foto: Divulgação

O acidente ocorreu na tarde de domingo (25), no Rio Arapiuns.

Uma pequena embarcação que realizava a travessia entre Anã e Aldeia Lago da Praia, no Rio Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará, naufragou no fim da tarde de domingo (25), deixando uma pessoa desaparecida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já realizam busca pelo homem.

Segundo relatos iniciais, o acidente ocorreu próximo à ponta do Torono, durante a tarde, quando a embarcação transportava quatro pessoas e uma moto. Por motivos climáticos, a embarcação acabou virando, lançando seus ocupantes ao rio.

Ainda conforme as informações, três pessoas conseguiram ser resgatadas com vida, mas uma quarta pessoa permanece desaparecida até o momento. As operações de busca e salvamento foram imediatamente iniciadas, com a mobilização de equipes dos Bombeiros.

O tenente Salgado, do Corpo de Bombeiros Bombeiros destacou a intensidade dos esforços empregados na busca. “Nós já enviamos quatro militares para essa ocorrência, sendo que destes quatro, dois mergulhadores, um auxiliar e um condutor da lancha. Eles estão lá para averiguar essa situação e fazer as buscas da pessoa desaparecida”.

